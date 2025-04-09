ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.