متحدث الوزراء: المتحف المصري الكبير جاهز لاستقبال ضيوف مصر بترتيبات خاصة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير بدأت منذ فترة تصل إلى شهور وقاربت على الانتهاء، موضحا أن المتحف المصري الكبير جاهز لاستقبال ضيوف مصر.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الشركة المتحدة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتسليط الضوء على الحفل والذي يهدف للترويج لما شهدته مصر من تطورات على مدى السنوات الماضية وجذب السياحة والترويج للمقاصد السياحية وخاصة المتحف المصري الكبير.

وتابع متحدث الوزراء، أن الاحتفالية الخاصة بالافتتاح تشهد ترتيبات خاصة لخروجه على أكمل وجه.