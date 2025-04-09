الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 8 درجات وأمطار خفيفة ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الأربعاء 9 ابريل حتى الاثنين 14 ابريل، حيث تنخفض درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيمم تتراوح من 7_8 درجة.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

حالة الطقس

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم الاربعاء، امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد.

واضطراب حركة الملاحة البحرية ليلا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

واشارت الارصاد انه يشهد الخميس 10 ابريل والجمعة 11 ابريل ، امطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

ويشهد من السبت 12 ابريل الى الاثنين 14 ابريل ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28_24 درجة والصغرى 13_15 درجة وجنوب الصعيد من 28_41 درجة، و الصغري من 13_20 درجة.