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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 43475 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 43475 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (830) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (12) دراجة نارية مخالفة.
 (33751) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (6) مخالفات موقف عشوائى.
 (479) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (7) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك  تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 43475 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية