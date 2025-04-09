ضبط 3389 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال إختصاص تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1211) قضية متنوعة.

وفي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3389 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (391) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".