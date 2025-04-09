تراجع أسعار الدواجن واستقرار البيض اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025 , ، في المزارع والأسواق , لتواصل أسعار الدواجن الانخفاض الذي بدأته منذ انتهاء عيد الفطر المبارك نتيجة تراجع الطلب .

فيما استقرت أسعار البيض الأبيض اليوم عند نفس مستوي تراجعها امس الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، مع ثبات سعر كرتونة البيض الأحمر أيضا عند اخر تراجع بقيمة 4 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

تراجع سعر كيلو الدواجن في المزارع من 93 جنيهًا للكيلو إلى 78 جنيهًا للكيلو .

و تراوحت أسعار الفراخ البيضاءبين 78:79 جنيهًا في المزارع ، لتباع في الأسواق من 88 جنيها و 89 جنيه.

و تراوحت أسعار الدواجن الحمراء “الساسو” بين 90 و91 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح ما بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيهًا للكيلو" ارض المزرعة " ، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو.

و تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 109- 110 جنيهات بالمزارع , لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر من 119 : 120 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم من 215 - 220 جنيها باختلاف المناطق و الأسواق .

و بلغ سعر الكبد والقوانص 130 جنيهًاللكيلو .

و بلغ سعر كيلو الأوراك بين 95 و100 جنيه.

و تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 60 و70 جنيهًا.

و وصل سعر زوج الحمام إلي 170 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو البط 160 جنيهًا.

و كيلو الأرانب سجل 140 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم



تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 35 و41 جنيهًا.

و بلغ سعر الكتكوت "ساسو" بين 13 و15 جنيهًا.

و سجل الكتكوت البلدي" الحر" بين 6.5 و7 جنيهات.

و بلغ سعر كتكوت ساسو" بيور" من 17 - 18 جنيهًا.

و سجل سعر كتكوت هجين من 8 - 9 جنيهات.

و تراوح سعر كتكوت جيل ثانٍ بين 10 و11 جنيهًا.

و الكتكوت روزي بيوربين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض بمحتلف أنواعه في السوق المصري اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

و تراوح سعر البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا للكرتونة.

كما تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.