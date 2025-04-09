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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات بالإسكندرية

سرقة هاتف محمول من
سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بالإسكندرية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بالإسكندرية.
ويأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات وقيامها بالتشبث بالتروسيكل وسقوطها أرضاً بالإسكندرية.
 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن حيث أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 7 الجارى حال سيرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية قام شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتفها المحمول مما نتج عنه سقوطها أرضاً وإصابتها ببعض السحجات وعدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.
 أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية)، كما تم ضبط التروسيكل المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المحمول.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن إحدى السيدات اسكندرية الأجهزة الأمنية الدخيله بالإسكندرية بمواقع التواصل الإجتماعى بسرقة هاتف محمول