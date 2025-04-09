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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. تحرير 934 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من تحرير 934 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى وضبط 441 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

في سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات ما يلي:883 مخالفة السير بدون تراخيص، 70 دراجة نارية مخالفة، و38340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
كما شملت المخالفات، 10 مخالفات موقف عشوائى، و479 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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