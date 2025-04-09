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الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 20.1% ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر يناير 2025

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يناير 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.42 مليــار دولار خلال شهر يناير 2025 مقابل 3.44 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة إنخفاض  قدرها 0.58  ٪.

الصادرات  
واضاف الجهاز انه ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة  20.1٪ حيـث بلغـت  4.36 مليـار دولار خـلال شهــر يناير  2025  مقابــل 3.63 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 15.0٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبه 31.0٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديــد بنسبـة 24.7% ، بقول جافة بنسبـة  15.6٪).   

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2025  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة  بنسبــة  0.2% ، منتجــات البتـرول بنسبـة  12.9 %، أسمــدة   بنسبة 25.0٪،  لدائن باشكالها الاولية  بنسبه 16.0% ).  
 

الواردات


واشار الجهاز انه ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 10.1٪ حيـث  بلغت 7.78 مليـار دولار خـــلال شهــر يناير  2025  مقابــــل  7.07 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( الغاز الطبيعى  بنسبة  145.5% ، قمح  بنسبــة 22.5%،  مواد كيماوية عضوية وغير عضوية  بنسبــة 13.3% ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبــة  3.1%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 13.0 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 10.7%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 0.1٪ ، سيارات ركوب  بنسبة 33.7%).

الاحصاء ارتفاع شهر يناير 2025 أخبار مصر اليوم