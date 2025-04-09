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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر مأوى لنحو 10 ملايين ضيف من المهاجرين والوافدين

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تعمل على تحديد التشريعات اللازمة للتعامل مع ملف الهجرة، وكذلك يعملون على توفير مسارات آمنة وقانونية لتعزيز إدارة الحدود، وذلك في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر مأوى لنحو 10 ملايين ضيف من المهاجرين والوافدين، متابعا أن مصر سعت للبناء على إنجازاتها خلال رئاستها عملية الخرطوم.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أننا نواصل العمل على بناء قدرات الدول النامية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

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