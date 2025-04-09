وزير الخارجية: مصر مأوى لنحو عشرة ملايين ضيف من المهاجرين والضيوف

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر ترأست مرتين خلال 10 سنوات "عملية الخرطوم"؛ المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.

وأكد "عبد العاطي" –خلال كلمة وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع الوزراري الثاني لعملية الخرطوم بالقاهرة، اليوم الأربعاء،-أن مصر سعت للبناء على الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها خلال رئاساتها لعملية الخرطوم.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر مأوى لنحو عشرة ملايين ضيف من المهاجرين والضيوف.

وتترأس مصر "عملية الخرطوم" منذ إبريل ٢٠٢٤، وهي عملية معنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا.

تضم «عملية الخرطوم» فى عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقى وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.