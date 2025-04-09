أمينة خليل: نيللي شخصية مش سهلة وحسيت بمسئولية كبيرة تجاه القضية

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، أبطال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2025، حيث كشفت بطلة العمل أمينة خليل عن حالة القلق تجاه شخصية “نيللي”.

قالت أمينة خليل: “أنا متعودة دايمًا لما أشتغل مع المخرج كريم الشناوي إن أول ما أخلص قراءة الورق، الخاص بالحلقة الأولى أكلمه فورًا... لكن المرة دي، فضلت 10 أيام كاملة مش قادرة أتكلم... كنت مرعوبة”.

وتابعت أمينة خليل: “سبب هذا الخوف يرجع إلى ثِقل الشخصية وأن القضية شائكة، نيللي شخصية مش سهلة، والتعامل مع قضية زي دي حساسة جدًا... حسيت بمسؤولية كبيرة و وجود كريم ومريم جنبي شجعني جدًا... حسيت إنهم شايفين في أنني قادرة ومناسبة للدور وده اللي خلاني اتحمل مسؤولية الدور”.