أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025

استقرت أسعار الحديد والأسمنت “تسليم أرض المصنع” في سوق مواد البناء المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025،

أسعار الحديد

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

و سجل سعر حديد بشاي 38500 جنيه للطن،

و سجل سعر حديد السويس للصلب 38500 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 37000 جنيه للطن،

و بلغ سعر حديد الكومي 36000 جنيه للطن،

بينما سجل حديد العشري 35800 جنيه للطن،

و وصل سعر حديد مصر ستيل إلي 37000 جنيه للطن ،

و بلغ سعر حديد المدينة 36500 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 38500 جنيه للطن،

و سجل سعر حديد العتال 38000 جنيهًا،

و وصل سعر طن حديد المعادي 36500 جنيه،

و بلغ سعر حديد المراكبي 37300 جنيه للطن،

و سجل سعر حديد عطية 36000 جنيه للطن.

و بالنسبة لسعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية , فيبدأ من 35 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

حجم انتاج الحديد في مصر

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم



سجل سعر أسمنت الفهد 3200 جنيهًا في الطن،

وبلغ سعر أسمنت النصر 3260 جنيهًا للطن،

فيما وصل سعر أسمنت وادي النيل إلي 3200 جنيهًا للطن ،

وبلغ سعر أسمنت العسكري 3400 جنيهًا للطن ،

وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 3300 جنيهًا.

و سجل أسمنت السويدي 3500 حنيهًا في الطن،

كما سجل أسمنت السويس 3330 جنيهًا في الطن،

وسجل سعر أسمنت حلون 3320 جنيهًا في الطن،

ووصل سعر طن أسمنت التعمير 3350 جنيهًا.

و تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2130 إلى 2500 جنيهًا للطن ،

بينماتراوح سعر الأسمنت المقاوم بين 3420 و3550 جنيهًا،

و ترواح الأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيها.