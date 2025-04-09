وصول 1700 رأس عجول حية بوزن 510 أطنان لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 496 شاحنة و115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 286 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، 210 شاحنة و22 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة VANGUARD علي متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ELENA على متنها 1700 رأس عجول حية بوزن 510 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق واستقبلت ايضا السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة امل .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 575 راكب بموانيها.

