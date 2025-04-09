"خلافات زوجية".. ربة منزل تتخلص من حياتها بتناول أقراص مهدئة في العباسية

استمعت نيابة الوايلي لأقوال زوج ربة منزل لقيت مصرعها بعد تناولها كمية كبيرة من الأقراص المهدئة داخل شقتها بمنطقة العباسية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.

وقال الزوج في أقواله أمام النيابة، إن زوجته كانت تمر بأزمة نفسية حادة نتيجة خلافات زوجية بينهما، موضحًا أن هذه الخلافات كانت طبيعية مثل أي علاقة زوجية، لكنه أشار إلى أن زوجته لم تتحمل الضغوط النفسية.

وأضاف أنه لم يتوقع أن تُقدِم زوجته على إنهاء حياتها، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، وأنها اتخذت القرار بنفسها، على حد قوله.

وبناءً على ما ورد في التحقيقات، أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي. كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الزوج يفيد بعثوره على زوجته ملقاة على الأرض داخل الشقة بلا حراك فور عودته من العمل، وبالفحص تبيّن أنها قد فارقت الحياة.

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن المتوفاة تناولت كمية من الأقراص المهدئة بنية الانتحار، ما تسبب في توقف التنفس ووفاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.