إحالة سائق ميكروباص لمحكمة الجنايات في دهس شاب بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، إحالة سائق لمحكمة الجنايات في دهس شاب والتسبب في وفاته بمنطقة الأميرية.

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي إثر ادعاء مصادمة ولقي مصرعه.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار وتوفي إثر إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.