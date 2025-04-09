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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: الاتصال مع المبعوث الأمريكي تناول وقف النار وخطة إعادة إعمار غزة

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ويتكوف، هاتفيا عددا من الموضوعات، خاصة الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الاتصال تناول خطة إعادة إعمار غزة التى تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبى واليابان وفاعلين دوليين آخرين.

كما أوضحت الخارجية المصرية، أن الاتصال أكد حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين، وأنه تم التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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