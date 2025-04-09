اليوم.. محاكمة 7 متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة ووالدها في ترسا

تنظر محكمة شمال الجيزة اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين في واقعة الاعتداء على "فتاة ترسا" ووالدها، بعد إحالتها من دائرة سابقة لعدم الاختصاص.

أمر إحالة المتهمين

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت المتهمين السبعة إلى المحاكمة، وهم خمسة محبوسين واثنان هاربان، بتهم تتضمن: البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب على فتاة ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن نجل المُبلِّغ قام برشق طالبة بكيس مياه داخل المدرسة، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة واعتداء.