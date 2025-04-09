اليوم.. الحكم على 5 متهمين بقتل شخص في 15 مايو

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 5 متهمين بإنهاء حياة شاب وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

أمر الإحالة

وكانت أحالت النيابة العامة، المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئنتف القاهرة، وذلك بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول "عبد الرحمن خ" أقدم على قتل المجني عليه "أحمد م" عمدًا، إثر خلاف مالي بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد به عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد الأخير، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأضافت أمر الاحالة أن المتهمين من الثاني إلى الخامس شاركوا في إخفاء جثة المجني عليه بعد علمهم بالجريمة، حيث قاموا بلف الجثمان داخل ملاءة قماش وتثبيته بشريط لاصق، ثم نقلوه في السيارة الخاصة بالمتهم الخامس إلى منطقة جبلية خارج دائرة القسم، وتخلصوا منه دون إبلاغ الجهات المختصة أو اتخاذ أي إجراء قانوني.