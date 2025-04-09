حالة الطقس اليوم.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

كما يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على كافة الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد .

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات حرارة حالة الطقس اليوم الأربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغرى 20 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الاربعاء 9 ابريل حتى الاثنين 14 ابريل ،حيث تنخفض درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيمم تتراوح من 7_8 درجة.

و يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

حالة الطقس

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم الاربعاء، امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد.

واضطراب حركة الملاحة البحرية ليلا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

واشارت الارصاد انه يشهد الخميس 10 ابريل والجمعة 11 ابريل ، امطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء.

واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50_70 كم/س وارتفاع الامواج 2.5_4 متر.

ويشهد من السبت 12 ابريل الى الاثنين 14 ابريل ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.