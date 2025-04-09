اليوم الأخير من شهر برمهات.. «الخريف» يشهد تقلبات جوية ما بين الحرارة والبرودة.. وخبراء: طقس اليوم مزيج بين 3 فصول وتوقعات بسقوط أمطار حتى غد الخميس

تزامنًا مع فصل الخريف، الذي بدأ 20 مارس الماضي، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم 20 يونيو القادم، وفقًا للحسابات الفلكية، تتميز حالة الطقس خلال هذا الفصل بحدوث تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث إنه فصل انتقالي، ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعت الهيئة، أنه هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وذلك بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته البلاد أمس الثلاثاء، حيث سجلت نحو 40 درجة على بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

حركة الملاحة البحرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، فيما يخص حركة الملاحة البحرية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء اضطراباً ليلاً على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة رياح تصل من 50:70 كم/س وارتفاع أمواج من 2.5:4 متر.

حالة الطقس غدًا الخميس

‎تصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة للكبرى 28 والصغرى 15، وتشهد البلاد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 و4 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وذلك اعتبارًا من غدًا الخميس 10 أبريل.

طقس الـ 3 فصول «شتاء- ربيع- صيف»

في سياق متصل، يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن اليوم الأربعاء، الموافق الأخير من شهر برمهات، سيشهد أجواء محيرة وغريبة جداً، وكأن الـ 3 فصول اجتمعت على خريطة الجمهورية، موضحًا أن سمات حالة الطقس أجواء شتوية شمالاً، بدرجات حرارة نهاراً تصل لـ 24 درجة مئوية نهاراً، وأجواء ربيعية في وسط الجمهورية بدرجات حرارة حول 27 درجة نهاراً، وأجواء صيفية شديدة الحرارة مع خماسين ساخنة في جنوب الجمهورية، وبدرجات حرارة تصل لـ 41 درجة مئوية نهاراً.

يتابع «فهيم»، أن جبهة باردة تتقدم من الشمال الغربي ناحية الداخل، ويحدث انخفاض متدرج في درجات الحرارة ليلاً، مشيرًا إلى أنه هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على شمال ووسط الجمهورية ليسود مناخ ربيعي (حار نهاراً - بارد ليلاً)، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في جنوب الجمهورية مع رياح جنوبية ساخنة (خماسينية) مثيرة للرمال والأتربة على أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وجنوب أسيوط وشمال البحر الأحمر (حول خليج السويس).

فروق حرارية عالية

كما حذر من فروق حرارية عالية بين الليل والنهار، مع نشاط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق الساحل الشمالي الغربي (السلوم – سيوة – سيدي براني - مطروح)، مضيفًا أنه بداية من غد الخميس هناك انخفاض كبير آخر على كل الجمهورية وعودة البرودة ليلًا، خاصة على الوجه البحري، وهو ما يعني تسارع كبير وقوي في التغيرات بالجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ثم ارتفاعات في الحرارة وتذبذبات حرارية عالية جدًا مع رياح جنوبية ساخنة (شرد).

نشاط الرياح وسقوط الأمطار

كما يوضح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن هيئة الأرصاد الجوية تقوم باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، لافتًا إلى أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

يستكمل «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك توقعات باحتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.