انهيار عقار مكون من 4 طوابق بأسيوط.. والحماية المدنية تبحث عن ناجين تحت الأنقاض

انهار صباح اليوم ، منزل مكون من ٤ طوابق بشارع التربية والتعليم بأسيوط يقطن به ثلاث اسر ، وعلي الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ،وحي شرق أسيوط ، والتنفيذيين لموقع الحادث.
وانتشلت الحماية المدنية اولي ضحايا الحادث للمنزل المنهار ، فيما يواصل رجال الحماية المدنية ، البحث عن السكان من تحت الأنقاض .
وكان استيقظ سكان تفرعات الهلالي علي انهيار عقار علي سكانه أثناء نومهم ، وتم إخلاء العمارات المجاورة للمنزل المنهار ، وافاد السكان المجاورين للعقار ،ان المنزل يقطن به ثلاث اسر ولم يتم استخراج سوي جثمان من الضحايا حتي الان .فيما تم فرض كردون امني بجوار ومحيط المنزل المنهار.