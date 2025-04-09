انهيار عقار مكون من 4 طوابق بأسيوط.. والحماية المدنية تبحث عن ناجين تحت الأنقاض

انهار صباح اليوم ، منزل مكون من ٤ طوابق بشارع التربية والتعليم بأسيوط يقطن به ثلاث اسر ، وعلي الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ،وحي شرق أسيوط ، والتنفيذيين لموقع الحادث.

وانتشلت الحماية المدنية اولي ضحايا الحادث للمنزل المنهار ، فيما يواصل رجال الحماية المدنية ، البحث عن السكان من تحت الأنقاض .

وكان استيقظ سكان تفرعات الهلالي علي انهيار عقار علي سكانه أثناء نومهم ، وتم إخلاء العمارات المجاورة للمنزل المنهار ، وافاد السكان المجاورين للعقار ،ان المنزل يقطن به ثلاث اسر ولم يتم استخراج سوي جثمان من الضحايا حتي الان .فيما تم فرض كردون امني بجوار ومحيط المنزل المنهار.

عقار أسيوط

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