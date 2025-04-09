باكستان تحتفل بيومها الوطني الـ85 في القاهرة.. وتؤكد التزامها بتوسيع الشراكة مع مصر

أقام السفير عامر شوكت سفير باكستان في مصر حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطنى الـ85 لباكستان، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة وأبرزهم وزير قطاع الأعمال العام وعدد كبير من السفراء والشخصيات العامة والإعلاميين أبرزهم أحمد المسلمانى والدكتورة داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير جريدة «البوابة نيوز».

وفي كلمته قال السفير: «اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر لكم جميعا على انضمامكم إلينا في هذا اليوم الميمون للاحتفال باليوم الوطني الـ 85 لباكستان.

وأضاف السفير: «إن هذا اليوم يرمز إلى اعتماد قرار باكستان في 23 مارس 1940، وهو اليوم الذي شكل نقطة تحول في تاريخ شبه القارة الهندية، حيث اجتمعت القيادة الإسلامية في لاهور للمطالبة بوطن مستقل للمسلمين، مشيدًا بصمود وتضحيات الآباء المؤسسين في سبيل تحقيق حلم باكستان».

وأكد «شوكت» أن المناسبة تمثل فرصة ليس فقط لتكريم النضال التاريخي، بل أيضًا لتجديد العهد على بناء باكستان كدولة مزدهرة تنعم بالسلام والتقدم.

وأشار إلى أن باكستان، باعتبارها خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا يؤهلها لأن تكون مركزًا للطاقة والتجارة في آسيا والشرق الأوسط.

وفي استعراضه للتطورات الداخلية، أوضح السفير أن الحكومة الباكستانية اتخذت خطوات متعددة منذ العام الماضي لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة جاذبية البلاد للاستثمار والسياحة.

كما أشار إلى التزامات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي من دول مثل السعودية والإمارات وماليزيا وأذربيجان، بفضل جهود المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار.

وفي أول ظهور رسمي له بالقاهرة أعرب السفير عن اعتزازه بتوليه مهام منصبه في بلد وصفه بـ العظيم مشيرًا إلى أن علاقات باكستان ومصر تستند إلى روابط إيمانية وثقافية متينة تتعزز بمرور الزمن وأكد على التزام قيادتي البلدين بدفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب خصوصًا في مجالات السياسة والدفاع والطاقة والتعليم والثقافة.

واستعرض السفير أبرز محطات التفاعل الدبلوماسي خلال العام الماضي من بينها زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلى مصر ومشاركته في قمة مجموعة الدول الثمانية. إضافة إلى لقاءات مكثفة بين كبار مسؤولي البلدين ما يعكس حرص الطرفين على تعميق التعاون.

كما أكد على المواقف المشتركة بين البلدين في المحافل الدولية خاصة تجاه القضايا الإسلامية مشيرًا إلى دعم مصر لباكستان في مجلس الأمن وتقدير إسلام آباد لدور القاهرة في إيصال المساعدات لغزة وسعيها للوساطة لوقف إطلاق النار.

وفي الشأن الاقتصادي لفت السفير إلى استقرار حجم التبادل التجاري بين البلدين عند 350 مليون دولار مع تطلع مشترك لزيادته عبر تبادل الوفود والمعارض، مشيدًا بالاستثمارات الباكستانية في السوق المصري والتي بلغت 400 مليون دولار ومشاركة شركات مصرية كبرى في مشاريع داخل باكستان.

وأشار إلى التعاون الدفاعي الوثيق بين الجانبين، مشيدًا بمشاركة مصر في مناورات درع السند في باكستان، ومعلنًا استعداد باكستان للمشاركة في مناورات “النجم الساطع” و”إيدكس” التي ستقام في مصر خلال العام الجاري.

وفي السياق الثقافي لفت شوكت إلى مشاركة فرق قوال باكستانية في مهرجان سماع الدولي وتبادل الوفود الإعلامية وصدور طوابع مشتركة احتفالًا بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

وعلى صعيد التعليم أشاد السفير بالطلاب الباكستانيين في جامعة الأزهر وبإسهامات الأساتذة المصريين في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد كما نوّه بالتعاون بين البلدين في قطاع الصحة لا سيما في الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي.

وفي ختام كلمته عبر السفير عن تقديره للجالية الباكستانية في مصر ولدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية مؤكدًا أن باكستان ومصر ماضيتان نحو مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا.

تحيا مصر، تحيا باكستان، وتحيا الصداقة بين البلدين.

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