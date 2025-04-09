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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تطور مسيّرة ضاربة بقدرات مميزة

مسيرة روسية
مسيرة روسية
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ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير مسيّرة ضاربة ذات قدرات مميزة.

وحول الموضوع قال ميخائيل فيليبوف، رئيس مشروع تطوير الطائرة الجديدة:"يمكن لمسيّرة Archangel أن تحدث نقلة نوعية في ساحات المعارك، فهي تختلف اختلافا جذريا عن درونات FPV المُسيّرة التقليدية، حيث يمكنها أن تقلع بشكل عمودي مثل درون FPV ويمكنها أن تحلق في الجو كطائرة صغيرة".

وأضاف:"يمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 280 كلم/ساعة، كما يمكن استعمالها لنقل حمولات وذخائر قتالية للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف".

وأشار فيليبوف إلى أن الطائرة قادرة على نقل حمولات قتالية تتراوح أوزانها ما بين 700 غ و7 كلغ، ويمكنها تدمير أهدافها على مسافة تصل إلى 50 كلم، ويمكن استعمالها لتدمير المخابئ العسكرية، والمعدات والآليات العسكرية، وكذلك الزوارق المسيرة، وأبراج الاتصالات والتحكم التابعة للعدو.

والمميز في هذه الطائرة أيضا هو إمكانية إطلاقها من الأرض، أو إمكانية إطلاقها من المقاتلات أو الطائرات الحربية.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن نماذج الطائرة الجديدة اجتازت الاختبارات الأولية المطلوبة، ومن المفترض أن تبدأ في المستقبل القريب عمليات الإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات.

روسيا مسي رة ضاربة قدرات مميزة وسائل الإعلام الروسية