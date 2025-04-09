استطلاع رأي: 73% من الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في ظل رسوم ترامب الجمركية

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن أغلب الأمريكيين يستعدون لارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية بعد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على الواردات.

وأجرت الاستطلاع "رويترز/إبسوس" عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، وشمل 1027 بالغا في الولايات المتحدة، وكان هامش الخطأ فيه نحو 3 نقاط مئوية.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، أن 73% من المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أن الأسعار في الأشهر الستة المقبلة سترتفع للسلع التي يشترونها كل يوم بعد سريان الضرائب الجديدة على جميع الواردات تقريبا.

وكشف الاستطلاع أن 4% فقط من المشاركين توقعوا أن الأسعار سوف تنخفض.

أما البقية فقد توقعت عدم حدوث أي تغيير أو لم يجيبوا عن السؤال.

وأثار إعلان ترامب عن أكبر زيادات في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ عقود صدمة في "وول ستريت" حيث توقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تدفع هذه الزيادة الأسعار إلى الارتفاع وقد تؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وبقية العالم.

وقال نحو 57% من المشاركين في الاستطلاع بما في ذلك ربع المشاركين من "الحزب الجمهوري" الذي ينتمي إليه ترامب إنهم يعارضون التعريفات الجمركية الجديدة التي تشمل فرض رسوم بنسبة 10% على الأقل على الواردات من كل دولة تقريبا، فيما أيد نحو 39% من المشاركين الرسوم الجمركية الجديدة.

وقال 52% إنهم يتفقون مع حجة إدارة ترامب بأن دولا أخرى تستغل الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، علما أن ترامب يستشهد باستمرار بهذا الرأي كسبب لفرض حواجز تجارية جديدة قائلا إن "الرسوم ستؤدي إلى ازدهار التصنيع الأمريكي".

وفي المقابل، أعرب 44% من المشاركين عن معارضتهم لهذا الرأي في إشارة إلى استغلال الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز" انقسم الأمريكيون في الغالب على أسس حزبية حول مدى جدوى زيادة الرسوم الجمركية، حيث قال نصف المشاركين بمن فيهم جميع الجمهوريين تقريبا، إنهم يتفقون مع مقولة "أي معاناة اقتصادية قصيرة الأجل تستحق العناء لتعزيز قوة الولايات المتحدة على المدى الطويل"، بينما عارض النصف الآخر بمن فيهم جميع الديمقراطيين تقريبا، هذه المقولة.