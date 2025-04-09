ترامب: نحصل على ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحصل على حوالي ملياري دولار يوميا بفضل الرسوم الجمركية التي فرضها على مختلف الدول.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن "الأمور تسير جيدا جدا"، مشيرا إلى أن العمل مستمر للاتفاق على صفقات بشأن التجارة مع مختلف الدول.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم.

وردا على ذلك، أعلنت الصين أنها سترفض رسوما على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل الجاري. كما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم على الولايات المتحدة ردا على خطوة ترامب.

وفي الوقت ذاته بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع بعض الدول بشأن إمكانية خفض الرسوم مقابل التوصل إلى صفقة بشأن التجارة.