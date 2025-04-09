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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: أوكرانيا ليست على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن التسوية السلمية في أوكرانيا ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول المقرر إجراؤها في 10 أبريل.

وقالت بروس: "لا توجد أي قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، وأوكرانيا ليست، على الإطلاق، على جدول الأعمال، هذه المفاوضات تتعلق حصريا بأنشطة سفارتنا".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق بأن الوفدين الروسي والأمريكي في المفاوضات المقبلة في إسطنبول سيرأسهما السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون روسيا ووسط أوروبا سوناتا كولتر.

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