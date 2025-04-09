سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025, في البنوك الحكومية و التجارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري ,

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه بالبنك المركزي المصرى 51.19 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع،

سعر الدولار في البنك الأهلي

و في البنك الأهلى المصرى , سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر مستهل اليوم نحو عند 51.44 جنيه للشراء و51.54 جنيها للبيع.

الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 51.23 جنيها للشراء ونحو 51.33 جنيها للبيع.



سعر الدولاربالبنك العربي الإفريقي الدولي

و انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي إلي 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.



سعرالدولار في المصرف المتحد

كما تراجع سعر صرف الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 51.20 جنيها للشراء و51.30 جنيها للبيع.



الدولار في بنك الإسكندرية

و بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم في بنك الإسكندرية عند 51.21 جنيه للشراء 51.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

و تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.22 جنيه للشراء و نحو 51.32 جنيها للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.48 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس نحو 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول

و سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول حوالي 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع.

الدولار في السوق السوداء

و في السوق الموازي للعملات , سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء , نحو 50.60 جنيه للشراء , و 51.60 جنيه للبيع .