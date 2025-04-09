انقسام بين جهاز المنتخب واتحاد الكرة على إقامة معسكر الفراعنة في يونيو

فى خطوة هامة أعلن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عن فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

• الفترة الأولى: من ٢ يونيو حتى ٧ أغسطس.

• القائمة الأولى: من ٢ يونيو حتى ٢٠ يونيو.

• قوائم الإضافة تُغلق فى منتصف ليل ٧ أغسطس بالتوقيت المحلي.

• الفترة الثانية: من ١ يناير حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٦.

يأتي هذا من قبل اتحاد الكرة لمساندة النادى الأهلى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية فى ١٤ يونيو المقبل.

ووفق القرار يستطيع الأهلى من خلال فتح فترة القيد فى تسجيل اللاعبين الجدد قبل انطلاق مونديال الأندية.

ومن ناحية أخرى انتهى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هانى أبو ريدة من ترتيبات استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة المقرر لها نهاية أبريل الجاري.

واطّلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على الاستضافة خلال الفترة من ٢٧ أبريل حتى ١٨ مايو ٢٠٢٥. وبالنظر إلى ضيق الوقت، وافق المجلس على ما يلي:

• تكليف المدير التنفيذى وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة وفق اختصاص كل إدارة، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات البطولة.

• تعيين المهندس أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم ( الكاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصرى لكرة القدم.

• تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من السادة المستشارين ووكلاء الوزارة المرشحين من وزارة الشباب والرياضة.

• اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية هناك حالة انقسام للموافقة على برنامج المنتخب الوطنى الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل حيث لم يستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفنى من إقامة المعسكر من عدمه بعد تأكد غياب لاعبى الأهلى بسبب الارتباط بالمشاركة فى مونديال الأندية وغياب المحترفين للحصول على فترة الراحة

وقام اتحاد الكرة بتكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

تراخيص الأندية

كما وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمنى كالتالي:

• تقديم الملفات: من ١٥ مايو حتى ١٠ يونيو المقبلين.

• صدور قرارات لجنة التراخيص: ١٩ يونيو.

• فترة الطعون: من ٢٠ حتى ٢٥ يونيو

- البت فى الاستئناف المقدم من الأندية ٢٦ يونيو ٢٠٢٥

- إعلان القرار النهائي: ٢٩ يونيو ٢٠٢٥.

• تكليف المدير التنفيذى بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.