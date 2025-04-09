اليوم.. كندا تنفذ وعيدها وترد على رسوم ترامب الجمركية

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية الكندية إن هذه التدابير المضادة ستظل قائمة حتى تقوم الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية على قطاع السيارات الكندي.

وأشارت إلى أن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية الكندية لا تنطبق على البضائع الأمريكية التي تكون في طريقها إلى كندا في اليوم الذي تدخل فيه التدابير المضادة حيز التنفيذ.

ونشرت الوزارة تفاصيل إضافية حول إدارة الرسوم الجمركية على موقع وكالة خدمات الحدود الكندية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد كشف عن هذا القرار في 3 أبريل، دون تحديد موعد تنفيذه حينها.

ويأتي هذا التحرك بعد ساعات من فرض الإدارة الأمريكية ضريبة مماثلة على جميع السيارات المستوردة، بما فيها تلك القادمة من كندا.

وفي وقت سابق، رفعت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات قطاع السيارات.

وأفادت المنظمة في بيان بأن "كندا طلبت منها مشاورات حل النزاع مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض تعرفة نسبتها 25% على السيارات وقطع الغيار من كندا".

وتعهد رئيس الوزراء الكندي في وقت سابق، بالرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبرا أنها "ستغير جذريا" التجارة الدولية.

وصرح كارني في أوتاوا: "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، مؤكدا أن الرسوم على الصلب، والألمنيوم، والسيارات ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين.