ألقت مباحث قسم شرطة ناصر بمحافظة بني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة ناصر ومعاونيه، القبض على قاتل صديق أبيه بمقص في بني سويف عقب ارتكابه جريمة قتل صديق ابيه وذلك لوجود خلافات تطورت للجريمة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إشارة مفادها مصرع شاب وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة ناصر يترأسها المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث ومعاونيه، أسفرت التحريات عن أن المجني عليه سقط قتيلًا على أيدي نجل صديقه إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات تطورت من تراشق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول شاب يُدعى أحمد.ع إلى مستشفى ناصر المركزي جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منطقة الصدر.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز ناصر ببني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية، أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اندلعت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات عبر "فيسبوك"، ما دفع نجل الصديق، ويدعى يوسف.ع، ويعمل بورشة كاوتشوك، إلى التدخل، حيث طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته، ما تسبب في إصابته القاتلة، تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة التى أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن المجنى عليه وإعداد تقرير الصفة التشريحية وقام المتهم بتمثيل جريمته.