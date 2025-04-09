البيت الأبيض: إيران في طريقها لإبرام اتفاق مع أمريكا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ستستضيفها سلطنة عمان يوم السبت المقبل ستكون مباشرة.

وأكدت ليفيت، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن إيران تتجه نحو إبرام اتفاق مع أمريكا بشأن برنامجها النووي.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران قد بدأتا محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أشار إلى أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت المقبل، وأضاف أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من اللجوء إلى التصعيد العسكري.