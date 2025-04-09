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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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ماكرون: أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة رأيت فيها نبض القلوب.. شكرًا جزيلًا للرئيس السيسي وللمصريين

الرئيس السيسي - الرئيس
الرئيس السيسي - الرئيس الفرنسي ماكرون
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غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، مساء الثلاثاء، بعد زيارة رفيعة المستوى استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقبيل مغادرته نشر الرئيس الفرنسي مقطعًا مصورًا عبر حسابه على منصة "أكس"- قال فيه باللغة العربية "بعد الزيارة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة والعريش شكرا جزيلًا للرئيس السيسي.. شكرًا جزيلا للمصريين على الاستقبال الحار والنقاشات وعلاقاتنا الثنائية الوثيقة وكل ما نقوم به من أجل المنطقة.. الأيام الثلاثة في قلبي وتستطيعون دائما الاعتماد على فرنسا".

كما كتب ماكرون، في التدوينة باللغة العربية، "أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة، رأيت فيها نبض القلوب في ترحيبكم الكريم، في قوة تعاوننا، في الدعم الذي نقدمه معًا لأهالي غزة.. في العريش، حيث يقاوم الأمل الألم.. شكرًا لكم.. تحيا الصداقة بين شعبينا!".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر فرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون