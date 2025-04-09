المنتخب الوطني للكرة النسائية يُكرر فوزه على الأردن في الودية الثانية

حقق المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، فوزًا جديدًا على نظيره الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة غانا في الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلي شريف (هدفين)، منة طارق، نادين غازي، ومنار السيد.

كان منتخب مصر للكرة النسائية فاز على الأردن بثلاثية نظيفة الجمعة الماضي في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

شهدت مباراة، أمس، بين المنتخبين حضور الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وَعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ود. علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات.