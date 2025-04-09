طلب إحاطة للحكومة لمعرفة أسباب وفاة مدير تعليم الباجور

تقدم النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة منوف سرس السادات بمحافظة المنوفية، وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه للتعنيف بسبب بعض الملاحظات خلال زيارة الوزير لعدد من المدارس بمدينة الباجور.

وأضاف "معاذ" في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مدير الإدارة التعليمية بالباجور هو من أبناء دائرة منوف ويمتاز لدى الجميع بحسن الخلق وتفوقه فى العمل الأمر الذى جعله مدير إدارة تعليمية ولكن إذا كان هناك بعض الملاحظات على المدارس فلماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبشكل مقبول أفضل من تعنيفه وتهديده حسب تصريحات وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، والأمر الذى تسبب فى وفاته سواء إذا كان من الوزير أو من نائبه.

وطالب "معاذ" بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها خاصة أن الأقاويل كثيرة ومختلفة سواء من بيانات الوزارة أو مدير المديرية ومدير المدرسة التي حضر إليها الوزير والتأكد من صحة الأقاويل لحفظ حقوق الجميع ومعاقبة المخطئ فى التعامل.

وأشار عضو مجلس النواب أن الثابت فى جميع الروايات أن مدير الإدارة التعليمية بالباجور أخذ تعليمات من الدكتور أحمد المحمدي أثناء جولة الوزير بتركة المدرسة والتوجه إلى العاصمة، وبينما توجه مدير الإدارة بالمغادرة وفى طريقه شعر البسيوني بإعياء مفاجئ، وتوقف أمام إحدى المدارس بالباجور نتيجة الأزمة وتم نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي وفارق الحياة.