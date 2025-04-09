أسعار العملات العربية والأجنبية بداية اليوم الأربعاء 9 إبريل2025

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 ,

الدولار الأمريكي

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي, في البنك المركزي المصري 51.19 جنيها للشراء و51.33 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم



و بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” أمام الجنيه المصري بداية اليوم نحو 55.98 جنيها للشراء، 56.14 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني



و سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري حوالي 65.40 جنيها للشراء، 65.61 جنيها للبيع.



سعر الفرنك السويسري



وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في البنك المركزي , نحو 59.89 جنيها للشراء و60 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني



واستقر سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري مستهل اليوم عند 34.85 جنيه للشراء 34.94 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 6.97 جنيهات للشراء ونحو 6.99 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء , و أكثرها تداولا و اقبالا في سوق الصرف المصري ( الريال السعودي, الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي ) فشهدت حالة من الهدوء النسبي في البنك المركزي المصري .

سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري بداية اليوم 13.63 جنيها للشراء، 13.67 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي

و بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري مستهل اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 166.19 جنيه للشراء، 166.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

و سجل سعرصرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.93 جنيها للشراء، و13.97 جنيها للبيع.