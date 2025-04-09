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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة المصرية بداية اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
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استقرت أسعار الذهب في محلات و أسواق الصاغة المصرية , بداية التعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 , عند نفس مستوي أسعار ختام الأمس الثلاثاء , و التي شهدت تراجعا متأثرة بتراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا .

أسعار الذهب 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر”   نحو 4360 جنيها للبيع و 4340 جنيها للشراء 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلي و الأغلي قيمة بين فئات الأعيرة المتداولة في السوق المصري )  خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء نحو 4982.75 جنيه للبيع، 4960 جنيها للشراء.

و سجل سعر جرام  الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء  نحو 4567.5 جنيه للبيع، 4546.75 جنيه للشراء.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات اليوم الأربعاء  نحو 3737.25 جنيه للبيع، 3720 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام  الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية اليوم نحو 2906.75 جنيه للبيع، 2893.25 جنيه للشراء.

و جاء سعر جرام  الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية مستهل  اليوم ليسجل  نحو 2491.5 جنيه للبيع، 2480 جنيها للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في الأسواق و الصاغة المصرية  نحو 1868.5 جنيه للبيع، 1860 جنيها للشراء.

و وصل سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب”  بداية تعاملات  اليوم الأربعاء ، نحو 34880 جنيها للبيع، 34720 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد أحد أهم أدوات الاستثمار و التحوط ضد المخاطر” نحو 2982.35 دولار.

في بورصات الذهب العالمية , قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد صعودها فوق مستوى ثلاثة آلاف دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم هبوط الدولار وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.26% إلى مستوى 2990.41 دولار للأونصة ، وذلك بعد صعودها بنحو 0.8% إلى مستوى 3007.69 دولار في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذللك بعد أن  تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال تعاملات أمس ، منخفضة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3167.57 دولار، والذي سجلته خلال الأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتصل إلى 2990.20 دولار عند التسوية، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

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