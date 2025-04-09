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الأربعاء 09 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيمانويل إيبوي يحصل على قميص نجمي بيراميدز

إيمانويل إيبويه
إيمانويل إيبويه
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حرص الأسطورة الإيفوارية إيمانويل إيبويه لاعب منتخب كوت ديفوار وأرسنال الإنجليزي على اقتناء قميصي الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي لاعبي نادي بيراميدز بعد نهاية مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتواجد إيبويه بصفته مساعد المنسق العام للمباراة التي جرت على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، وحرص بعد نهاية اللقاء على التقاط الصور التذكارية مع بلاتي وماييلي والحصول على قميصيهما للذكرى.

إيمانويل إيبويه كوت ديفوار وأرسنال توريه ماييلي بيراميدز