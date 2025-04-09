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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سائق سيارة نقل ذكي

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول عدة منشورات تضمنت تغيب سائق سيارة إحدى شركات النقل الذكي بالقاهرة، وضبط مرتكبا الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات تداول عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تضمنت تغيب "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" عقب استقلال آخر بصحبته من مدينة 15 مايو بالقاهرة  لتوصيله إلى الإسكندرية. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (عامل  مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بغياب شقيقه، عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 30 مارس الماضى، وأمكن التوصل إلى أن المتغيب توجه إلى محافظة الإسكندرية صحبة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المتغيب للإسكندرية بالسيارة خاصته وقام بالتعدي عليه مما أدى إلى وفاته بقصد سرقة السيارة، واستعان بشقيقه "تم ضبطه" للتخلص من جثمان المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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