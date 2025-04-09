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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: إثارة الذعر يسبب أضرارا أكثر من آثار الرسوم الجمركية

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحرب التجارية لن تفيد أحدا، سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، مشيرة إلى ضرورة معالجة ملف الرسوم الجمركية بواقعية.

ورأت رئيسة وزراء إيطاليا - خلال اجتماع لمناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإيطالي - أن أي إثارة للذعر قد تسبب أضرارا أكثر بكثير من المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي، الثلاثاء، أن الاجتماع تضمن استعراض مختلف المقترحات المطروحة لدعم سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات الإيطالية بحضور الوزراء المعنيين.

رئيسة وزراء إيطاليا إثارة الذعر الرسوم الجمركية