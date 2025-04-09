أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. هبوط جماعي يهيمن على السوق

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم تراجعًا جماعيًا في مؤشرات الأداء، حيث انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة الكبرى وسط ضغوط بيعية ملحوظة ومخاوف المستثمرين من استمرار تقلبات الأسواق.

بيتكوين تقود الانخفاضات

تراجعت العملة الرقمية الأكبر في العالم بيتكوين (BTC) بنسبة -3.96% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر سعرها عند 76,795.4 دولارًا، بقيمة سوقية ضخمة بلغت 1.53 تريليون دولار وحجم تداول يومي تجاوز 48.8 مليار دولار، ما يعادل 44.53% من سيولة السوق.

إيثريوم تخسر أكثر من 7%

وسارت إيثريوم (ETH) على نهج بيتكوين، حيث هبطت بنسبة -7.38% لتسجل 1,462.53 دولارًا، مع تراجع أسبوعي بلغ -22.94%. وقد بلغت القيمة السوقية لإيثريوم نحو 178.06 مليار دولار، بينما سجل حجم تداولها اليومي حوالي 20.6 مليار دولار.

تيثر ويو إس دي كوين تستقران نسبياً

بينما حافظت العملات المستقرة على استقرارها النسبي، حيث سجلت تيثر (USDT) سعر 0.9992 دولار بانخفاض طفيف -0.05%، ويو إس دي كوين (USDC) ارتفعت بشكل طفيف إلى 1.0008 دولار.

خسائر حادة في XRP وسولانا ودوج كوين

تراجعت عملة ريبل (XRP) بنسبة -6.16% لتسجل 1.8127 دولارًا، في حين خسرت سولانا (SOL) -2.34% من قيمتها لتصل إلى 106.144 دولارًا، وانخفضت دوج كوين (DOGE) بنسبة -5.39% إلى 0.1429 دولارًا.

أداء باقي العملات الرقمية البارزة

بينانس كوين (BNB): تراجعت بنسبة -0.39% إلى 556.40 دولارًا.

كاردانو (ADA): انخفضت بنسبة -5.31% إلى 0.5599 دولارًا.

شيبا إينو (SHIB): فقدت -7.78% من قيمتها لتصل إلى 0.00001063 دولارًا.

تشاين لينك (LINK): تراجعت بنسبة -5.90% لتسجل 10.92 دولارًا.

Avalanche (AVAX): خسرت -5.10% من قيمتها لتسجل 16.05 دولارًا.

العملات الأكثر نشاطًا

سجلت بيتكوين وريبل وإيثريوم وسولانا أعلى معدلات تداول خلال اليوم، وسط تحركات سعرية حادة وانخفاضات تراوحت بين -2% إلى -7%.

كما لوحظ نشاط لافت في عملات أخرى مثل:

GALA: انخفاض بنسبة -4.91%.

PEPE: خسارة -8.24%.

TRUMP/دولار: ارتفاع ملحوظ بنسبة +18.75%، في ظل تفاعل السوق مع أخبار سياسية.

نظرة عامة على السوق

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية حوالي 1.8 تريليون دولار، وسط تراجع واسع النطاق في غالبية العملات. وجاءت هذه الانخفاضات وسط أجواء من الحذر والترقب، خاصة مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.