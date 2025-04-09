الإمارات والكونغو توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الأربعاء 09/أبريل/2025 - 12:33 ص

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع، وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعن الجانب الكونغولي وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في الكونغو كريستيان يوكا.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.