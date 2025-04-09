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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات والكونغو توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الإمارات
الإمارات
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وقعت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

 ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع، وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعن الجانب الكونغولي وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في الكونغو كريستيان يوكا.

 وأعرب الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

 من جانبه رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

الامارات جمهورية الكونغو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين