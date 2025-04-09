وزير الخارجية الإماراتي يؤكد عمق العلاقات بين بلاده ومصر

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، وحرص البلدين على استثمار كافة الفرص المتاحة لدعم وتطوير هذه العلاقة المميزة بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وجاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء في أبوظبي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون الثنائي لاسيما في القطاعات الحيوية الداعمة لخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف اتفاق التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، واستعرضا سبل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.

وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حيال كافة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.