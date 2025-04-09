وزير الشباب يشهد إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الــYLY competition

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الــ YLY competition، بحضور الروائى والإعلامى عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، وبحضور ١٠٠٠ شاب وفتاة من شباب المشروع.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمجهود المميز الذي يبذله مشروع YLY وروح المنافسة الشريفة بينهم فى جميع المحافظة، بالإضافة للأفكار خارج الصندوق التى يبتكرونها دائمًا.

ومن جانبه، أشار الروائي والإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة" خلال كلمته أن شباب YLY شاركوا ببرنامج العباقرة أكثر من مرة، مشاركة مميزة، ويقدمون عمل شبابي إحترافى بين بعضهم البعض، مشيدًا بإدارة المشروع لهذا العدد الكبير، حيث يعد المشروع التطوعي الأكبر داخل مصر الذى يضم هذا العدد الشبابي المحب والمخلص لبلده وقيادته.

ويأتى مؤتمر إطلاق وتنفيذ Yly Competition للمرحلة الرابعة ضمن الخطة المركزية للموسم السادس للمشروع، ومن المقرر تنفيذ الجزء الأوف لاين بمحافظة مطروح، بحضور عدد من شباب المشروع من مختلف محافظات مصر.

وسيتم تنفيذ YLY competition للموسم الرابع على التوالى، بمشاركة ٨٠٠٠ شاب وفتاة، من المحافظات، بمعدل وصول ع السوشيال ميديا تصل لملايين، فى مسابقه تنافسيه بين كل المحافظات فى مجالات ومبادرات وأنشطة رياضية وثقافية وإنشاد وغناء ومواهب فنية، على جزئين أونلاين وأوف لاين.

يهدف مشروع YLY competition إلى إظهار مواهب شباب YLY، والترويج لأنشطة الوزارة والمشروع على السوشيال ميديا، وإظهار واكتشاف قيادات جديدة للمشروع، والاهتمام بجانب المواهب للشباب بالمشروع، والجمع بين التحدي، الإبداع، وروح الفريق.