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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل أسير في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزل أسير في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة رأس الجورة بمدينة الخليل، وحاصرت منزل الأسير زيد الجنيدي وفرضت طوقًا في محيطة، ومنعت وصول المواطنين إليه، وقام جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخل المنزل وتفجيره.

وأفادت بأن قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنزل احضرت معها الأسير الجنيدي واعتدت عليه بالضرب المبرح.

والأسير زيد الجنيدي معتقل إداري منذ أكتوبر/يونيو 2023، ونجله أسامة 19 عاما سنة أولى جامعة معتقل إداري منذ ستة أشهر تقريبا، وأشرف شقيق زيد الاسير المذكور معتقل إداري ايضا منذ ستة أشهر تقريبا، وحسب عائلتهم تم تمديدهم جميعا نهاية الشهر الماضي ستة أشهر، وجرى تحويلهم للتحقيق.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الخليل