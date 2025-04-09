قبل افتتاحه.. «شنب شرقي منقرض» يعلن نفاذ تذاكر الموسم الأول

أعلن صناع العرض المسرحي "شنب شرقي منقرض"، نفاذ تذاكر الموسم الأول بالكامل، والذي حظى على إقبال جماهيري كبير في اقتناء تذاكره قبل انطلاقه، حيث تم حجز جميع المقاعد المقررة للعرض الأول المنتظر يوم الجمعة القادمة، 25 أبريل الجاري، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

"وتحت شعار "إلى كل ذكر بالولادة – قرر أن يكون رجلًا بالحياة" يقدم العرض تجربة مسرحية تدور في إطار بوليسي مشوق، حيث يبدأ بإثارة لغز غامض، ثم تتصاعد الأحداث بشكل مثير، ويأخذنا العرض في رحلة من التشويق والإثارة، حيث نلتقي بشخصيات العرض التي تتنوع مشاهدها بين العديد من القضايا المجتمعية الساخنة، مثل الذكورة المزيفة، تسليع المرأة، العنف الأسري، والتربية الخاطئة، ومع تطور الأحداث، تتوالى التساؤلات: هل سيتمكن المحقق رشدي سراج من فك طلاسم هذا اللغز المعقد؟ وهل سيستطيع المجتمع استعادة القيم الحقيقية للرجولة التي كادت أن تنقرض؟.

ويجري مخرج العرض سامح أمون بروفات مكثفة استعدادًا لأول ليالي العرض، مؤكدا ثقته الكاملة في فريق العمل المتميز، الذي يبذل جهدًا كبيرًا ويظهر حماسًا منقطع النظير لضمان نجاح هذه التجربة الفنية التي تجمع بين الإبداع الأدبي والإبداع المسرحي.

وعبّر الدكتور محمد طه في إطار حديثه عن العرض المسرحي المستلهم من كتابه، عن إعجابه الكبير باسم العرض الذي تم اشتقاقه من عنوان مؤلفه، مشيدًا باللمسة الفنية التي أضافت لمحة من الإبداع إلى العمل.

كما أبدى طه، رغبة قوية في حضور العرض المسرحي في حالة تواجده في مصر، مؤكدًا اهتمامه البالغ بمشاهدة هذا العرض المسرحي الحي المستوحى من كتابه "ذكر شرقي منقرض".

العرض بطولة فريق الجدار الرابع للفنون، إضاءة عز حلمي، استعراضات محمد البحيري وديكور العشوائي، مكياج مارينا برزي، الحان الأغاني جون خليل، توزيع موسيقي رفيق جمال، ملابس مريم ظريف، اكسسوارات مايفل ماهر، مخرج منفذ ديفيد ملاك، العمل مستوحى من كتاب "ذكر شرقي منقرض" للطبيب النفسي الدكتور محمد طه، والعمل من تأليف وأشعار ديفيد رفيق، وإخراج سامح أمون.