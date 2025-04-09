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الأربعاء 09 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمير هشام: الأهلي لم يتفاوض مع حسام عبد المجيد حتى الآن

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك لم يتخذ قرارًا حتى الآن في ملف التجديد للنادي الأبيض، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لم يتحدث مطلقا مع اللاعب من أجل التعاقد معه، وكذلك لن يتم التفاوض معه لأن عقده لازال ساريًا.

وقال عبر برنامجه «بلس 90» الذي يبث على قناة «النهار الفضائية»: "الأهلي لو أراد التفاوض مع حسام عبد المجيد سيكون خلال شهر يناير المقبل 2026، ومن هنا حتى ذلك الموعد فإن الوسطاء هم من يتحدثون في تلك الأمور".

وأضاف: "حسام عبد المجيد من أبرز المدافعين في الدوري المصري حاليا، وظهر بمستوى مميز منذ دورة الألعاب الأولمبية، وهو مدافع ملتزم وعقلية جيدة واحترافية".

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