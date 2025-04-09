تعرف على تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الونش

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك، لازالت هناك مشاورات داخل النادي الأهلي بشأن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وقال «هشام» عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك امكانية لضم الونش، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقود رامي ربيعة وياسر إبراهيم".

وأضاف: "الونش أكد للوسطاء والمقربين منه بأنه لا يمانع فكرة الانتقال للنادي الأهلي، وبناءً على ذلك الصورة وصلت لمسئولي القلعة الحمراء، وبدأت المناقشات حول إمكانية ضمه".

وأكمل: "وفقًا للمعلومة المؤكدة، فإن الأهلي يمتلك موافقة مبدئية من الونش للانضمام للفريق، والنادي سوف يكون صاحب قرار التعاقد معه من عدمه، وهذا الأمر ليس تقليلًا من أي طرف".

وأشار «هشام» إلى أن الخلاف في الأهلي ليس على قدرات الونش، ولكن هناك حالة تخوف من الإصابات السابقة للاعب، وهناك مقترح بأن يكون هناك كشف طبي مكثف، أو عرض الملف الطبي الخاص باللاعب على بعض الأطباء الكبار من أجل الاطمئنان عليه، وهل ركبة اللاعب سليمة وتتحمل الضغوط في المباريات أم لا؟

وأوضح: "حال التأكد من الملف الطبي الخاص بالونش، وقدرته على اللعب بشكل قوي، قد يتجه النادي الأهلي للتعاقد معه بشكل رسمي".