قائد سلاح الجو الإسرائيلي يُحاول احتواء تمرد لجنود احتياط مُحبطين من نتنياهو

الثلاثاء 08/أبريل/2025 - 11:50 م

اجتمع قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، مع كبار جنود الاحتياط في السلاح في محاولة لمنع إرسال رسالة صاغها جنود، تدعوهم لرفض الخدمة في أسرابهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، شارك في أحد الاجتماعات.

ووُضعت الرسالة على خلفية التقدم المستمر في الإصلاح القضائي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وبدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا.

وطلب بار من جنود الاحتياط السابقين في سلاح الجو منحه مهلة قبل اتخاذ أي إجراء علني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مُعظم الموقعين ليسوا نشيطين حاليًا في الخدمة الاحتياطية.