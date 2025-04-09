موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك المصري مواجهة حاسمة أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في الساعة 6 من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي

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ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وهو ما يمنح الزمالك أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن مع ضرورة الحذر من استقبال أي هدف قد يُصعّب مهمته في التأهل.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزية بيسيرو إلى استعادة هيبة الفريق على الصعيد القاري، وتحقيق لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توّج بها لأول مرة عام 2019، إذ يدخل الفريق اللقاء مدعومًا بعدد من العناصر أصحاب الخبرة مثل أحمد سيد زيزو، وحسام عبد المجيد.

في المقابل، يأمل فريق ستيلينبوش في مواصلة مفاجآته بالبطولة، وتقديم أداء قوي خارج الديار يمكنه من إقصاء أحد أبرز فرق القارة.

ويعرف الفريق الجنوب إفريقي بتنظيمه الدفاعي الجيد واعتماده على المرتدات السريعة، وهو ما قد يُشكل خطرًا على دفاع الزمالك إذا لم يتحلَّ بالتركيز.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بينما يكفي ستيلينبوش التعادل الإيجابي لخطف بطاقة العبور.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفارس الأبيض في معركة العبور إلى المربع الذهبي.